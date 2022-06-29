Стокгольм, 29 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО официально решили пригласить в альянс Швецию и Финляндию. Об этом сообщается в коммюнике от 29 июня, передает шведский телеканал SVT.

(сс) Eintracht4ever Финляндия и Швеция

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их [союзников] более защищенными, НАТО — более сильным, а евроатлантическое пространство — более безопасным», — говорится в заявлении.

НАТО также объявляет о согласовании новой стратегической концепции, описывая «Россию как наиболее серьезную и непосредственную угрозу безопасности союзников».

Напомним, 28 июня Турция заключила соглашение со Швецией и Финляндией, что позволило снять последнее препятствие на пути начала процесса вступления.