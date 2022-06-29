Москва, 29 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает граждан ЛНР, ДНР и Украины, переехавших в Россию от уплаты ряда пошлин, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Сейчас за прием в российское гражданство установлена государственная пошлина в 3,5 тыс. рублей и ее не платят лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) ранее рассказал, что после признания Донецких и Луганских народных республик, одноименных областей Украины для российского права больше нет и поэтому норму кодекса нужно привести в соответствие.

Принятый закон освобождает от этой пошлины и людей, которые ранее проживали на указанных территориях, но переехали в Россию.

Также граждане ЛДНР и Украины не будут платить пошлину в 1,6 тыс. рублей за выдачу разрешения на временное проживание в России.