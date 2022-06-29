Пенза, , 17:54 — REGNUM Объем платных услуг, оказанных населению Пензенской области в январе–мае 2022 года, составил 30,3 млрд рублей, что на 9,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. За пять месяцев каждому жителю региона было оказано платных услуг на 23,8 тыс. рублей, из них бытовых — 2,6 тыс. рублей, передает Пензастат.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Порядка 32,8% от объема платных услуг населению приходится на коммунальные платежи (9,9 млрд рублей). Также значительную долю в расходах жителей занимают телекоммуникационные услуги (14,1%), бытовые и транспортные услуги (10,9%).

По оказанию бытовых услуг наиболее востребованы ремонт и строительство жилья и других построек (32,9%), услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта, машин и оборудования (29,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в 2021 году доход от услуг, предоставленных коллективными средствами размещения, составил 1419,7 млн рублей, что на 55,7% больше 2020 года.

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