Москва, , 17:08 — REGNUM Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Механизм наиболее удобен для взаимодействия граждан и органов власти», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

Таким образом, органы власти и подведомственные организации будут обязаны создавать официальные паблики в соцсетях.

Поправками предлагается увязать паблики и госуслуги. Таким образом, опросы, публичные слушания могут проводиться и в соцсетях.

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