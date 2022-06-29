Москва, 29 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Механизм наиболее удобен для взаимодействия граждан и органов власти», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

Таким образом, органы власти и подведомственные организации будут обязаны создавать официальные паблики в соцсетях.

Поправками предлагается увязать паблики и госуслуги. Таким образом, опросы, публичные слушания могут проводиться и в соцсетях.