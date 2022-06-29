Петрозаводск, 29 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Уроженец Республики Карелия Алексей Марин представлен к государственной награде за отвагу в ходе проведения спецоперации России на Украине. Об этом 29 июня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Страница главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в «ВКонтакте» Алексей Марин

Военнослужащий, проезжая ночью по маршруту, заметил, как группа солдат противника готовили атаку на колонну Вооружённых сил РФ. Разогнавшись, он направил автомобиль на эту группу, в результате чего она в панике разбежалась. Огонь противника Марин принял на себя, это позволило другим военнослужащим отреагировать на атаку. По итогу развернувшихся действий диверсионную группу из 30 человек ликвидировали.

«Алексей был ранен, но главное — живой! За смелость и отвагу наш земляк представлен к награде. Отдельные слова благодарности родителям Алексея. Мы вместе с вами гордимся вашим сыном, он настоящий герой! Пусть он скорее вернется домой, мы все его очень ждем!», — написал губернатор.

Напомним, ранее в ходе специальной военной операции Карелия потеряла 21 солдата и офицера. Артур Парфенчиков направил соболезнования родным и близким погибших.