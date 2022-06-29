Ярославль, , 17:30 — REGNUM Врио губернатора Михаил Евраев поручил главам районов Ярославской области вовремя и качественно строить и ремонтировать объекты, на которые выделяет деньги Минсельхоз. Об этом он заявил на заседании правительства области. На заседании обсуждали итоги посвеной кампании.

Михаил Евраев на заседании правительства Ярославской области yarregion.ru

«У нас сложилось конструктивное сотрудничество с Минсельхозом. При этом министерство со своей стороны говорит, о том, что готово полностью поддержать Ярославскую область, единственное, что они от нас хотят — чтобы мы четко в срок выполняли все обязательства по ремонтам объектов, которые идут по их линии. Я обращаюсь к главам муниципальных образований обеспечить в срок качественный ремонт всех объектов. От этого зависит наши возможности на будущее. Нам готовы давать деньги, готовы нас поддерживать, но при условии выполнения нами обязательств по уже выделенным средствам. Прошу уделять этому особое внимание. Тогда мы и сельские дороги будем ремонтировать, и социальные объекты. Это то, что жители от нас ждут», — сказал врио губернатора на заседании.

Обсудили на заседании правительства и итоги посевной кампании. Так площади по всем культурам увеличились, яровой сев был проведён на площади в 74,8 тысяч гектаров, что больше плановых показателей на 8 процентов. Помимо этого, в 2022 году также планируется ввести в оборот большее количество неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. На эти цели предусмотрено выделение 18 миллионов рублей из бюджета.