Вашингтон, , 17:12 — REGNUM В Катаре в «серьезной» атмосфере продолжаются непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве ЕС, сообщает 29 июня Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана, которое опровергнуло слухи об окончании диалога.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Долгожданный раунд переговоров направлен на спасение ядерной сделки от 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Напомним, что ранее полуофициальное информационное агентство Tasnim заявило, что якобы переговоры в Дохе завершились безрезультатно.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский и американский представители Али Багери Кани и Роб Мэлли расположились в разных номерах отеля в столице Катара, пытаясь найти выход из многомесячного спора, который мешает возобновлению сделки. В переговорах также участвует глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.