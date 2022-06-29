Вашингтон, 29 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Катаре в «серьезной» атмосфере продолжаются непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве ЕС, сообщает 29 июня Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана, которое опровергнуло слухи об окончании диалога.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Долгожданный раунд переговоров направлен на спасение ядерной сделки от 2015 года между Ираном и мировыми державами.

Напомним, что ранее полуофициальное информационное агентство Tasnim заявило, что якобы переговоры в Дохе завершились безрезультатно.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский и американский представители Али Багери Кани и Роб Мэлли расположились в разных номерах отеля в столице Катара, пытаясь найти выход из многомесячного спора, который мешает возобновлению сделки. В переговорах также участвует глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.