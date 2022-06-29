Москва, 29 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении законопроект о зеркальном ответе на цензуру российских СМИ за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума

Устанавливается механизм введения запрета на распространение на территории Российской Федерации иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры в случае запрета распространения российского средства массовой информации на территории иностранного государства, введенного соответствующим иностранным государством.

Также уточняется порядок признания регистрации СМИ недействительной, устанавливаются случаи лишения аккредитации журналистов и зарубежных корреспондентов.

Законопроект был доработан ко второму чтению. В первоначальной редакции регистрация как российского, так и иностранного средства массовой информации могла быть признана недействительной, действие лицензии на вещание могло быть прекращено на основании требования Генерального прокурора России или его заместителей в случае, предусмотренном федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», или распространения под видом достоверных сообщений недостоверной общественно значимой информации, то есть фейков.

Поправками предлагается дать российским СМИ право на ошибку. Так, согласно изменениям, при первом нарушении Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием о приостановлении деятельности СМИ на срок не более 3 месяцев, при повторном — на срок не более 6 месяцев. Если СМИ в течение установленного срока устраняет нарушение, оно сможет возобновить деятельность при решении Роскомнадзора. В случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной.

На время приостановки деятельности СМИ аккредитация журналистов приостанавливается.