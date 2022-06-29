Волгоград, 29 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела о гибели 13-летнего мальчика задержаны ещё два сотрудника аквапарка Волжского Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены в качестве свидетелей работники, а также посетители аквапарка. После тщательного осмотра изъятых видеозаписей, следователями установлено время трагедии. Выяснилось, что 32-летний оператор аквапарка, на которого были возложены обязанности по непрерывному просмотру камер наблюдения для контроля за отдыхающими, в момент гибели ребёнка отвлёкся на мобильный телефон. Он увидел мальчика, когда тот уже утонул. Оператор задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Кроме того, задержан 42-летний исполнительный директор заведения. В его обязанности входила, в том числе организация работы инструкторов-спасателей и оператора видеонаблюдения. В отношении мужчины избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из Астрахани приехала 26 июня в волжский аквапарк, 13-летний мальчик утонул после спуска с горки. Задержаны двое инструкторов-спасателей аквапарка, они заключены под стражу, в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.