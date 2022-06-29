Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Ростовской области стартовала жатва хлебов. Об этом сегодня, 29 июня, в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Сбор урожая

«Страда началась на юге и востоке Ростовской области. Обмолочены первые 5 тыс. гектаров [посевных площадей]. Стартовали с уборки ячменя, который подошёл первым. Его урожайность — 49 ц/га, что на 5 ц/га выше прошлогоднего результата», — отметил глава региона.

Донской губернатор пожелал удачи труженикам донского села.

ИА REGNUM сообщало, что донские аграрии в 2021 году намолотили 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 9% превысило показатель предшествующего года. Пшеницы было собрано 11,6 млн тонн. Урожайность зерновых культур увеличилась на 10% — до 38 центнера с гектара.