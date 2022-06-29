Мадрид, , 17:04 — REGNUM Украинскому руководству послан сигнал от НАТО, что придётся вести длительную войну, причём условия Киева должны быть выполнены — таков должен быть итог противостояния, сообщил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Владимиру] Зеленскому». Йенс Столтенберг «Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту [Украины».

По словам генсека альянса, Запад хочет, чтобы эта война завершилась «за столом переговоров и на условиях Украины». Что касается вступления Украины в альянс, то генсек обнадёжил: «дверь в НАТО остаётся открытой».

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг заявил, что Киев может рассчитывать на долгую военную поддержку