Мадрид, 29 июня 2022, 17:04 — REGNUM Украинскому руководству послан сигнал от НАТО, что придётся вести длительную войну, причём условия Киева должны быть выполнены — таков должен быть итог противостояния, сообщил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
По словам генсека альянса, Запад хочет, чтобы эта война завершилась «за столом переговоров и на условиях Украины». Что касается вступления Украины в альянс, то генсек обнадёжил: «дверь в НАТО остаётся открытой».
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