Мадрид, 29 июня, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Украинскому руководству послан сигнал от НАТО, что придётся вести длительную войну, причём условия Киева должны быть выполнены — таков должен быть итог противостояния, сообщил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Владимиру] Зеленскому». Йенс Столтенберг «Мы должны готовиться к длинной войне, и это наш сигнал президенту [Украины».

По словам генсека альянса, Запад хочет, чтобы эта война завершилась «за столом переговоров и на условиях Украины». Что касается вступления Украины в альянс, то генсек обнадёжил: «дверь в НАТО остаётся открытой».