На Урале автомобиль насмерть сбил ребёнка и скрылся
Серов, Свердловская область, 29 июня, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области в результате ДТП погиб мальчик. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Трагедия произошла днём 29 июня. По предварительной информации, водитель совершил наезд на мальчика возрастом примерно пять-шесть лет и скрылся.
Ребёнок скончался на месте. Предположительно, его сбил синий автомобиль марки «Дэу Нексия», которым управлял гражданин примерно 50-летнего возраста. Ведутся поиски водителя и машины.