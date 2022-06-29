Серов, Свердловская область, 29 июня, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области в результате ДТП погиб мальчик. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла днём 29 июня. По предварительной информации, водитель совершил наезд на мальчика возрастом примерно пять-шесть лет и скрылся.

Ребёнок скончался на месте. Предположительно, его сбил синий автомобиль марки «Дэу Нексия», которым управлял гражданин примерно 50-летнего возраста. Ведутся поиски водителя и машины.