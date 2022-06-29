29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга о том, что Россия и Китай якобы «открыто бросают» вызов мировому порядку, который основан на правилах.

Мирослава Романенко, , 17:07 — REGNUM Россия и Китай якобы «открыто бросают» вызов мировому порядку, который основан на правилах. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 29 июня в ходе открытия саммита НАТО в Мадриде.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Этот саммит примет важные решения для усиления НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах», — сказал он.

Заявление генерального секретаря военного альянса обсудили в социальных сетях.

«Очень хочется получать чужие природные ресурсы за гроши, как раньше, и иметь процветающую экономику за чужой счёт. Халявы больше не будет. И откатов — тоже», — отреагировала Кира.

«У России и Китая всё будет хорошо! Ресурсы есть, экономика работает, фантики не печатают!» — добавила Елена С.

«Они установили свои правила, которые сами нарушают в случае необходимости, но при этом требуют неукоснительно соблюдать остальных. Эталон лицемерия», — отметила Анара Б.

«Вот ведь удивительное дело! Весь мир согласен под штатовскую дудку плясать и соблюдать установленные ими правила, а есть те двое, которые не желают и хотят, чтобы долларовая инфляция США не делилась на всех пользователей ассигнаций, к тому же печатаемых станком частной конторы — ФРС», — отметил Александр Б.

«На третий день «зоркий глаз» заметил, что у сарая нет одной стены…» — иронизирует «Владелец».

«Ну, собственно, так и есть. Причём это не скрывается! Такой «порядок» не может устраивать любую уважающую себя страну, кроме США, которые его и создали», — отреагировал Medved.

«Наглости нет предела», — возмутился Сергей Ш.

«А с какой радости у мирового порядка правила установлены не всем миром, а одними американцами? Они себя пупом земли считают?» — недоумевает «Льдинка».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, бросаем! Прямо по наглой морде!» — смеется «Победа V».

«Вот сволочи! Не хотят жить по навязанным правилам, занимая низ пищевой цепочки. А вообще, это показательные заявления, показывающие неоколониальную суть Запада в целом и оккупационного альянса НАТО в частности», — комментирует Игорь П.

«Не надо козлу лезть в чужой огород и устанавливать там свои порядки. А НАТО уже который раз лезет и лезет. Может, эти козлы осчастливили народы в этих странах (которые они посчитали огородами, где можно поживиться)? Назовите хоть одну страну со времён окончания войны с 1945 года. Только при СССР они возрождались. Вот почему и развалили СССР. И пошли крушить страны. Обратите внимание, на других континентах, подальше от США. Боятся поджигатели, что рядом пожар перекинется и на США. А дальше пусть горит. Они вошли во вкус, как и убийца никогда не остановится на одном убийстве. Ну так посчитайте, сколько пожарищ в мире они устроили», — отметила Светлана Б.

«Посмотри-ка на них! На американских правилах! А кого спрашивали, когда устанавливали эти правила?» — спросил один из участников обсуждения.

«Запад, не надо недооценивать Россию и Восток! Циничное желание США «что хочу, то ворочу». Время преступного руководства закончилось», — добавила Olga A.

«У них правила колонизаторов», — пишет Сергей.

«Оказывается, вы не одни в мире. Ой, как неприятно осознавать», — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Вот и пыжатся — хотят сохранить однополярный мир…» — пишет Radik K.

«Мировой порядок колониальных времен», — отметил W. F.

«Мы закроем эту повесточку! Вам не удержаться на пьедестале. Смиритесь с тем, что мир станет многополярным, как это и должно быть!» — написал «К».

«Ваши правила — обворовывать слабых, рекет и запугивание, и это необходимо прекратить», — призвала Анна.

«Мировая экономика меняется. США больше не будут диктовать условия всему миру. В мире появится много экономических центров, одним из которых будет Россия. Однополярному миру приходит конец», — подытожил Petro.