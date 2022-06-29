Москва, 29 июня 2022, 16:54 — REGNUM Сотрудники социального фонда получат соцгарантии из средств страхователей, возмущена глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Нина Останина
Нина Останина
Duma.gov.ru

«Чиновники при поддержке депутатов от «Единой России» и ЛДП… самим себе внесли поправками социальные гарантии в виде субсидий на жилье, санаторно-курортное лечение, дополнительное медицинское страхование и прочие выплаты за счёт страховых взносов», — отметила Останина в телегам-канале.

То есть, за счёт учителей и врачей, за счёт средств страхователей будет оплачиваться социальный пакет сотрудникам объединëнного фонда, указала парламентарий.

«Его объëм превосходит гарантии государственным и муниципальным служащим. Голосовать за это нельзя!» — убеждена она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Третье чтение запланировано на 5 июля.

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