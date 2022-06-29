Москва, 29 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Сотрудники социального фонда получат соцгарантии из средств страхователей, возмущена глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

«Чиновники при поддержке депутатов от «Единой России» и ЛДП… самим себе внесли поправками социальные гарантии в виде субсидий на жилье, санаторно-курортное лечение, дополнительное медицинское страхование и прочие выплаты за счёт страховых взносов», — отметила Останина в телегам-канале.

То есть, за счёт учителей и врачей, за счёт средств страхователей будет оплачиваться социальный пакет сотрудникам объединëнного фонда, указала парламентарий.

«Его объëм превосходит гарантии государственным и муниципальным служащим. Голосовать за это нельзя!» — убеждена она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Третье чтение запланировано на 5 июля.