Вашингтон, 29 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Мадриде подтвердил стремление Вашингтона добиться денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом 29 июня сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам американского лидера, общей целью Вашингтона, Сеула и Токио является полная денуклеаризация Корейского полуострова.

Байден добавил, что США, Республика Корея и Япония сильно обеспокоены в связи с возможным проведением КНДР нового ядерного испытания.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, обсудив «двусторонний альянс, ответ на северокорейскую угрозу, поддержку Украины и важность трехстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Мадридского саммита НАТО планируют принять новую стратегическую концепцию, которая определит вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим альянсом. Последняя стратегическая концепция была опубликована в 2010 году.