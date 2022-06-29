Луганск, 29 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В районе Северодонецка и Лисичанска установлено наличие американских, грузинских и польских наёмников, сообщил 29 июня помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своём Telegram-канале.

Гиена

По результатам радиоперехватов, «в районах Северодонецк, Мирная Долина, южная окраина Лисичанска отмечалось до двух групп грузинского батальона и одна из групп польских наёмников (общей численностью до 120 человек)».

На данный момент известно, что в Северодонецке грузинские наёмники потеряли семь человек.

«В дальнейшем данное подразделение переместилось в Мирную Долину, где в результате огневого поражения со стороны подразделений Союзных сил, понесли безвозвратные потери в количестве 15 человек и 30 раненых, в том числе и командир подразделения! В южной части Лисичанска были обнаружены мобильные подразделения общей численностью до 20 человек на пикапах (10 машин) с ПТУРами и минометами 60-го калибра», — написал Киселев.

«Также, была замечена французская речь. Все они разбросаны по городу и передвигаются по пять-шесть человек на больших джипах. Америкосы вчера были замечены в школе № 2, там их порядка 10 пикапов, и они самые «важные». К ним все бегают на доклад. Также были замечены азиаты или арабы, но их немного, около пяти-шести человек», — также сообщил он.

Напомним, на данный момент Лисичанск находится в оперативном окружении, в городе идут бои.