Ашхабад, , 16:50 — REGNUM Транспортная система в регионе Каспийского моря имеет огромные перспективы и принесёт большие выгоды. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь, речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора Север—Юг», — заявил Путин.

«Я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7 тыс. 200 км: от Санкт-Петербурга до курортов Ирана и Индии», — указал он.

По его словам, скорейшему запуску этого коридора поспособствует соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено в превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел.

«Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане. Нам с российской стороны тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. Хочу вас проинформировать, что в России принята и реализуется стратегия развития национальный морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года», — указал Путин.