Ашхабад, 29 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Транспортная система в регионе Каспийского моря имеет огромные перспективы и принесёт большие выгоды. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Многое, на наш взгляд, предстоит сделать для улучшения транспортно-логистической архитектуры региона. В первую очередь, речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора Север—Юг», — заявил Путин.

«Я полностью разделяю такие подходы. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяжённостью 7 тыс. 200 км: от Санкт-Петербурга до курортов Ирана и Индии», — указал он.

По его словам, скорейшему запуску этого коридора поспособствует соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в области транспорта, которое направлено в превращение региона Каспийского моря в крупный международный логистический узел.

«Я вижу, как активно развивается это направление в Казахстане, в Азербайджане. Нам с российской стороны тоже нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. Хочу вас проинформировать, что в России принята и реализуется стратегия развития национальный морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года», — указал Путин.