Москва, , 16:48 — REGNUM Построенная в России система поддерживает экспортеров и пока не адаптирована под внутреннее производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Хотя первые шаги уже делаются, — уточнил он. — Резко снижен валютный курс. Снижена процентная ставка, осталось найти внебюджетные средства для обеспечения роста производства и полноценного импортозамещения, и ситуации будет улучшаться более быстрыми темпами».

По его словам, у экономики РФ есть восемь-девять лет на диверсификацию, но нужен конкретный сигнал бизнесу о том, что пора разворачивать внутреннее производство.

«Сигнал этот может быть в виде различных государственных программ субсидирования, налоговых льгот, льготных кредитов, компенсации оплаты оборудования, фиксированного валютного курса. Частично сигналы бизнесу поступают. Но пока об их системности и согласованности на всех уровнях власти и субъектов РФ говорить рано», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица объяснил, почему диверсификация российской экономики идет не так быстро, как хотелось бы.

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