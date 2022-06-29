Волгоград, , 16:50 — REGNUM За незаконное хранение, перевозку и сбыт взрывчатых веществ осуждена жительница Тракторозаводского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Sledcom.ru

В конце февраля 2021 года женщина, работая лаборантом одной из химических лабораторий, незаконно приобрела стеклянную ёмкость с пикриновой кислотой массой 149,57 граммов. Вещество она принесла домой и сразу же разместила объявление на популярном сайте о продаже товара за одну тысячу рублей. Сделка проходила под контролем сотрудников УФСБ, с «покупателем» она встретилась возле своего дома и получила деньги.

Экспертиза подтвердила, что в ёмкости находилась пикриновая кислота, которая относится к бризантным взрывчатым веществам и пригодна для производства взрыва. В судебном заседании обвиняемая настаивала, что продала кислоту как краситель.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года условно со штрафом в размере 10 000 рублей.

Приговор ещё может быть обжалован.