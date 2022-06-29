Москва, 29 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Диверсификация российской экономики идет не так быстро, как хотелось бы, в том числе из-за того, что у власти и бизнеса нет консенсуса об ускоренной модернизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что диверсификация экономики РФ может растянуться на восемь-девять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Оценка сроков диверсификации в восемь-девять лет по инерционному сценарию вполне соответствует действительности, как и четыре-пять лет по мобилизационному, — сказал Перепелица. — Быстрее обеспечить диверсификацию невозможно по техническим причинам. Затягивать также нет смысла, иначе Россия не выйдет на показатели ускоренного устойчивого развития экономики и роста ВВП хотя бы 5% в год в ближайшие пять-шесть лет. В настоящее время процесс диверсификации идёт не совсем теми темпами, которыми хотелось бы. К сожалению, ещё отсутствует консенсус власти и бизнеса об ускоренной модернизации и диверсификации экономики и соответствующих целевых инвестициях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко заявил о том, что в РФ пока не разворачивается никакой диверсификации, так как экономика приходит в себя от шока.