Бухарест, , 16:48 — REGNUM Министерство внутренних дел Румынии обнародовало информацию о том, что 29 июня неизвестные, представившиеся выходцами с Украины, сообщили о намерении взорвать центральную больницу в одном из крупнейших румынских регионов — Трансильвании. Об этом пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, ранее на адрес центрального управления МВД Румынии поступило несколько электронных писем, суть содержания которых сводится к угрозе осуществления теракта в Трансильвании. При этом авторы посланий уточнили национальную принадлежность потенциальных исполнителей теракта.

В населенных пунктах Трансильвании расположено более 500 больниц и поликлиник. Ведется следствие. Информацию о возможном теракте проверяют тысячи румынских правоохранителей.

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