Москва, , 16:44 — REGNUM Бытовая техника и электроника в РФ будут дорожать по мере продажи имеющихся запасов и поступления новых партий по параллельному импорту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Стиральная машина

«Оживление спроса на бытовую технику и электронику будет осенью, — сказал Чеглов. — Покупатели вернутся из отпусков, привыкнут к новому уровню цен. Товары будут дорожать по мере продажи имеющегося запаса и поступления новых партий по параллельному импорту. И если летом торговые организации могут пойти на применение скидок для оживления спроса, то осенью вряд ли смогут и захотят сдерживать ползучий рост цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, почему в РФ упали продажи бытовой техники и электроники.

Читайте ранее в этом сюжете: Покупатели бытовой техники в РФ заняли выжидательную позицию — эксперт