Москва, 29 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Народной милиции ЛНР и ДНР, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ и СРЗП во главе с Михаилом Матвеевым и Олегом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшие участие в боевых действиях в составе Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Предлагаемые изменения позволят реализовать права указанным лицам на получение соответствующего статуса с предоставлением мер социальной поддержки, а также будут способствовать признанию их заслуг, отмечают авторы.

Ранее в Госдуме отмечалось, что решить этот вопрос можно путем соглашений между Россией и ЛНР и ДНР.