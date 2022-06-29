Новосибирск, 29 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Новосибирске на строящемся Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» запуск шестой станции будет отодвинут на неопределенный срок. Причина — проблемы с поставками оборудования. Об этом сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Akademgorodok2.ru Проект СКИФа

По её словам, сложное оборудование не успевают поставить к 2024 году «в связи с санкционными мерами».

«Но это совсем не значит, что мы отказались от этой станции, потому что полный контур «СКИФа» — это 30 экспериментальных станций, и поэтапно они будут вводиться, — цитирует Мануйлову «Коммерсантъ Сибирь». — В этом году в рамках форума «Технопром» мы готовы предложить участникам детально рассмотреть программу работы на тех первых пяти станциях, которые готовятся к запуску в 2024 году».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на создание синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» в новосибирском наукограде Кольцово было выделено дополнительно 5 млрд рублей.

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