Москва, , 16:42 — REGNUM Российский потребитель хочет отдохнуть и дождаться снижения розничных цен на электронику и бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что торговые центры Москвы за первые шесть месяцев 2022 года продали вдвое меньше бытовой техники и электроники чем в первом полугодии 2021 года.

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«Факторов падения оборота электроники и бытовой техники несколько. Прежде всего отыгрывается всплеск продаж, вызванный февральскими и мартовскими событиями и скачком курса доллара. Многие покупатели что-то купили впрок. Во-вторых, сказывается вынужденное перераспределение средств на подорожавшие продукты питания. Нельзя не замечать психологическую усталость. Покупатели хотят отдохнуть и заняли выжидательную позицию, ожидая снижения розничных цен на фоне укрепления рубля», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что осенью 2022 года в РФ может подорожать чай, кофе и экзотические плодоовощные товары.