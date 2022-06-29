Анкоридж, США, , 21:53 — REGNUM За последнее десятилетие американские военные удвоили свой военный потенциал на Крайнем Севере, модернизировав противовоздушную и противоракетную оборону, а также обновив базовую структуру своих сухопутных сил, вложив миллиарды долларов. Американское информационное агентство Voice of America проанализировало усиление штата Аляска.

Солдат армии США

Военно-воздушная база Эйелсон, расположенная недалеко от Полярного круга, способная работать в экстремально низких температурных режимах, пополнила свой самолетный парк 54 новыми истребителями-невидимками F-35.

В 160 километрах к юго-западу от Эйельсона расположена станция военно-космических сил Клир, которая отслеживает угрозы в космосе, включая запуски северокорейских межконтинентальных баллистических ракет. В декабре 2021 года база пополнила свой арсенал новым инструментом — радаром дальнего обнаружения (LRDR), который, по заявлению официальных лиц, является самым совершенным наземным радаром в мире, способным видеть дальше, чем другие наземные радары, одновременно различая множество мелких объектов.

Форт-Грили, расположенный в 120 километрах к югу от Эйельсона, на котором солдаты охраняют 40 единиц оружия, известного как перехватчики наземного базирования в шахтах глубоко под землей, которое способно уничтожить межконтинентальные баллистические ракеты. Недавно США расположили ещё 20 шахт, в которых до 2028 года разместят новое и усовершенствованное противоракетное оружие.

В середине июня в армейском форте Уэйнрайт разместили возрожденную 11-ю воздушно-десантную дивизию, именуемую «Арктическими ангелами», которые, по словам высшего руководства, обязаны «вернуть» американское господство в Арктике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США активизировало 11-ю воздушно-десантную дивизию на Аляске, восстановив её в качестве подразделения ориентированного на Арктику. Предполагается, что формирование будет работать в экстремально низком температурном режиме, чтобы быть готовым к возможным конфликтам.

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