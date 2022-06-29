Ашхабад, , 16:41 — REGNUM «Пятёрка» прибалтийских государств должна продолжать наращивать региональные торгово-инвестиционные связи. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В числе ключевых задач «пятёрки», безусловно, рассматриваем дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации», — заявил Путин.

«Объём российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растёт. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть — 35%, — и составил 34 млрд долларов. В январе–апреле он прибавил ещё 12,5%», — указал он.

По его словам, в этом контексте значимая роль отводится Каспийскому экономическому форуму.