Ашхабад, 29 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. «Пятёрка» прибалтийских государств должна продолжать наращивать региональные торгово-инвестиционные связи. Об этом 29 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В числе ключевых задач «пятёрки», безусловно, рассматриваем дальнейшее наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации», — заявил Путин.

«Объём российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растёт. Так, в 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть — 35%, — и составил 34 млрд долларов. В январе–апреле он прибавил ещё 12,5%», — указал он.

По его словам, в этом контексте значимая роль отводится Каспийскому экономическому форуму.