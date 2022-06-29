Москва, 29 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Азербайджан не сможет полностью закрыть потребность Европейского союза в газе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы агентства Fitch о том, что ЕС может понадобиться до трех лет, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа.

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«Заявленные три года на полную замену российского газа выглядят оптимистичным прогнозом, но при этом, если мировая конъюнктура сложится на стороне ЕС, то вполне возможно по большей части заменить газ из России, — сказал Алиев. — ЕС активно ведет переговоры с экспортёрами энергоносителей из других стран, например с Азербайджаном. Но Азербайджан не сможет полностью закрыть потребности ЕС в газе. Пока ЕС придется компенсировать потребность в газе с помощью СПГ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что одномоментный отказ ЕС от российского газа окажется полной катастрофой для экономики Европейского союза.