Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Число мигрантов из Центральной Америки, погибших внутри грузовика в Техасе на этой неделе, возросло, сообщает 29 июня Reuters со ссылкой на высокопоставленного мексиканского политика.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE)

Глава Национального института миграции (INM) Мексики рассказал 29 июня во время пресс-конференции, что в запертом фургоне погибли 14 граждан Гондураса, семь гватемальцев и два сальвадорца. Помимо этого умерли 27 мексиканцев.

Общее количество жертв, как и раньше составляет 51. Тела мигрантов, 39 мужчин и 12 женщин, были обнаружены 27 июня на окраине Сан-Антонио, штат Техас, примерно в 250 км к северу от американо-мексиканской границы. В истории контрабанды людей в Штатах это беспрецедентное количество смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция США арестовала двух граждан Мексики в связи с гибелью мигрантов. Известно, что подозреваемые, Хуан Франциско Д’Луна-Бильбао и Хуан Клаудио Д’Луна-Мендес, также незаконно проживали в США, согласно судебным документам и американским властям.

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