Саратов, 29 июня, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В организациях розничной торговли Саратовской области товарные ресурсы по состоянию на 1 июня 2022 года составили более 29,7 млрд рублей, что обеспечивает 41 день торговли. Соответствующие данные 29 июня приводит Саратовстат.

Склад

По официальным данным, оборот розничной торговли, включая объем продажи товаров на рынках и ярмарках, за январь–май текущего года составил свыше 198,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Оборот общественного питания по состоянию на 1 июня составил 6,7 млрд рублей, это меньше, чем в январе–мае 2021 года на 8,1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, ни один из регионов Поволжья не вошел в десятку лидеров рейтинга самых благополучных в материальном отношении регионов.

Читайте также: Регионы Поволжья в рейтинге доходов населения: лидеры и аутсайдеры