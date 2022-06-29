Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ предложила кандидатуру вице-губернатора по внутренней политике Максима Мейксина на должность нового главы Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии. Об этом 29 июня Центризбирком сообщил в Telegram-канале.

Максим Мейксин Gov.spb.ru

«ЦИК России предложила на должности председателей региональных избирательных комиссий следующие кандидатуры: Санкт-Петербург — Максим Мейксин», — говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, ранее ЦИК рекомендовала назначить Мейксина членом Городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Это предложение было принято Смольным. Губернатор Петербурга Александр Беглов делегировал вице-губернатора Мейксина в избирательный орган.

Читайте ранее в этом сюжете: В Заксобрании Петербурга назвали имена новых членов горизбиркома