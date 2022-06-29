Мурманск, , 16:38 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поспорил с депутатом областной думы Александром Макаревичем (СР) об уровне доходов заполярных медиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат, задавая свой вопрос выступившему с отчетом о работе областного правительства главе региона, отметил крайне низкий уровень доходов медицинского персонала.

«Оклад одного моего знакомого заведующего хирургическим отделением составляет 12 288 рублей! Это даже ниже прожиточного минимума. Как так получилось?», — заявил депутат.

Губернатор, в свою очередь, напомнил, что оклад — это не та сумма, которую медики получают ежемесячно за свою работу.

«Неправильно говорить о среднем размере зарплат, но я скажу. Средняя зарплата в медицине в Мурманской области — 120 тысяч рублей. Недавно медсестра в одной из городских поликлиник рассказала мне, что получает 60 тысяч рублей. Есть те, кто меньше получают, но 12 тысяч рублей не получает никто », — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы жителей Мурманской области за три года выросли на 30%.