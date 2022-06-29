Ашхабад, , 16:37 — REGNUM Страны каспийской «пятёрки» должна неукоснительно следовать принципам, заложенным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей каспийской «пятёрки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки», — заявил Путин.

«Залогом процветания нашего общего региона служит неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В конвенции зафиксировано главное: именно страны прикаспийской пятёрки несут ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение Каспия и устойчивое развитие региона», — указал он.