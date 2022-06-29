Ашхабад, 29 июня 2022, 16:37 — REGNUM Страны каспийской «пятёрки» должна неукоснительно следовать принципам, заложенным в конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на VI Каспийском саммите.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

«Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей каспийской «пятёрки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки», — заявил Путин.

«Залогом процветания нашего общего региона служит неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря. В конвенции зафиксировано главное: именно страны прикаспийской пятёрки несут ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохранение Каспия и устойчивое развитие региона», — указал он.