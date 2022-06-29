Тбилиси, , 19:31 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках своего официального визита в Мадрида провёл встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает 29 июня gov. ge.

Борис Джонсон и Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Основными вопросами, обсуждавшимися во время встречи, были стратегическое партнёрство и развитие тесных дружественных отношений между двумя странами.

Гарибашвили поблагодарил Джонсона за его неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии и выразил надежду, что партнёрство будет еще более углубляться в ходе демократизации и реформ.

На встрече основное внимание было уделено тесному сотрудничеству между двумя странами в различных направлениях и было отмечено, что формат стратегического диалога и сотрудничества по многим направлениям вывел существующие отношения между Грузией и Великобританией на новый этап. Гарибашвили пригласил Джонсона посетить Грузию в удобное для него время.