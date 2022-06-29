Дамаск, , 16:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать Луганскую и Донецкую Народные республики, сообщает 29 июня сирийское агентство SANA со ссылкой на МИД страны.

Сирия Beshr Abdulhadi

«Воплощая общую волю и устремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — указано в заявлении министерства иностранных дел САР.

При этом уточняется, что Сирия признаёт ЛНР и ДНР в границах, обозначенных после референдума 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД ДНР пригласил президента Сирии Башара Асада принять участие в международном трибунале над украинскими военными преступниками.

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