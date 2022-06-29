Увельский район, Челябинская область, 29 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Увельском районе Челябинской области местного жителя отдали под суд за неупалату алиментов на содержание его детей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего он задолжал более 337 тыс. рублей. При этом ранее его дважды привлекали к административной ответственности.

По результатам проведённой прокуратурой проверки в отношении этого гражданина возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены мировому судье.