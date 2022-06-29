Кемерово, , 16:33 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей в медучреждения обратился 21 051 человек, из них детей и подростков — 4375 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

По данным ведомства, только за последнюю неделю на присасывание клещей пожаловались 1835 человек, в том числе детей — 371.

В регионе зарегистрированы 15 случаев клещевого вирусного энцефалита, 45 случаев иксодового клещевого боррелиоза.