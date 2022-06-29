Мадрид, 29 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Украинские власти могут рассчитывать, что НАТО не бросит их, будет снабжать и дальше Киев оружием, сообщил 29 июня журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

На полях саммита НАТО в испанской столице он высказался от имени всех стран альянса, руководство которых подробно обсуждало тему Украины и спецоперации ВС РФ по денацификации.

Генсек альянса рассказал, что украинского президента Владимира Зеленского также подключили к «дискуссии». Так что он смог услышать «послание» НАТО: «Украина может рассчитывать на нас так долго, как это потребуется».

Столтенберг утверждает, что страны НАТО будут и дальше поставлять на Украину вооружения (он назвал это «крупной военной помощью») и выделять финансовые средства. «Всеобъемлющий пакет помощи» Киеву уже согласован.