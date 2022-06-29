Ярославль, 29 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В финальный этап кадрового конкурса «Ярославский резерв» прошли свыше 330 человек. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

yarregion.ru Заседание наблюдательного совета конкурса

29 июня завершился дистанционный этап проекта «Ярославский резерв», запущенный врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. По итогам 332 человека получили приглашение в финал конкурса.

«Среди основных отраслей, которые представляют в проекте ярославцы, именно те направления, где сегодня нам требуется кадровое усиление: в их числе — IT-сектор, энергетика, образование, строительство, здравоохранение. Для дальнейших испытаний будут использоваться реальные кейсы, которые были присланы от органов государственной власти Ярославской области. Это актуальные темы и вопросы, которые имеют высокую значимость. Будет непросто, но интересно. Уверен, что финал станет достойным завершением проекта. Мы ждем профессионалов», — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

О том, как пройдёт финал, рассказала заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.

«Определился круг финалистов, которым предстоит встретиться на очной оценочной конференции. Финальный этап пройдет с 14 по 17 июля в Ярославле в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Запланирована насыщенная программа. Финалистам также предстоят участие в социальной акции и презентация решений, разработанных участниками в рамках деловой программы «Актуальные проблемы и текущие вызовы Ярославской области». Это большое достижение, что нам удалось вовлечь в проект такое количество активных людей и получить такие высокие результаты. Кроме того, наша область первой среди регионов, проводивших кадровые проекты совместно с платформой «Россия — страна возможностей», организовала экскурсии по промышленным предприятиям региона для участников проекта. На данный момент уже прошло 20 экскурсий на 15 предприятиях», — рассказала чиновница.

14 июля для участников финала проведут тестирование — чтобы ещё раз подтвердить свои результаты. Прошедшие его примут участие в очных мероприятиях, где должны будут решать задачи, моделирующие работу руководителей.