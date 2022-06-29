Воронеж, 29 июня 2022, 16:31 — REGNUM Международный Платоновский фестиваль в Воронеже в 2022 году не состоится, организаторы приняли решение перенести его на следующий год. Об этом сообщает дирекция Платоновфеста.
Организаторы фестиваля также выразили уверенность, что Платоновфест «продолжит радовать всех любителей искусства в следующем году новой программой».
Как напоминает ИА REGNUM, Платоновский фестиваль проводится в Воронеже с 2011 года, традиционно в июне, в 2020 и в 2021-м годах — осенью, из-за пандемии. В апреле 2022 года было принято решение о переносе фестиваля на неопределённый срок. Отметим, что в марте пост худрука Платоновфеста покинул режиссёр Михаил Бычков.
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