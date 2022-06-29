Воронеж, 29 июня, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Международный Платоновский фестиваль в Воронеже в 2022 году не состоится, организаторы приняли решение перенести его на следующий год. Об этом сообщает дирекция Платоновфеста.

Марина Каширская ИА REGNUM Спектакль Льва Додина «Братья и сёстры. Версия 2015» на Платоновском фестивале

«В целях сохранения международного статуса, насыщенности программы и высокого уровня организации было принято решение о переносе Международного Платоновского фестиваля искусств на 2023 год. Это время позволит более тщательно проработать программу фестиваля, включив в неё ярчайшие события и имена современной российской и мировой культуры», — говорится в сообщении дирекции.

Организаторы фестиваля также выразили уверенность, что Платоновфест «продолжит радовать всех любителей искусства в следующем году новой программой».

Как напоминает ИА REGNUM, Платоновский фестиваль проводится в Воронеже с 2011 года, традиционно в июне, в 2020 и в 2021-м годах — осенью, из-за пандемии. В апреле 2022 года было принято решение о переносе фестиваля на неопределённый срок. Отметим, что в марте пост худрука Платоновфеста покинул режиссёр Михаил Бычков.