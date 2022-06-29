Астрахань, 29 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Ленинском районе Астрахани 28 июня горели две хозяйственные постройки и камыш. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

30.mchs.gov.ru Возгорание камыша

Возгорание произошло в 11:41 на улице Яксатовской. Горели две хозяйственные постройки и камыш на общей площади 120 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 12:07, никто не пострадал.

Всего за сутки на территории Астраханской области было зарегистрировано 33 пожара, из них два наиболее значимых.