Кострома, 29 июня 2022, 16:28 — REGNUM Департамент здравоохранения Костромской области прокомментировал заявление главы отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы имени Королёва Андрея Простова о нехватке специалистов. Свою позицию чиновники представили ИА REGNUM.
Они согласились с медиком в том, что в отделении образовался дефицит врачей и указали, что администрация учреждения ведёт работу по решению этой проблемы «на постоянной основе», размещая вакансии в интернете.
Также чиновники указали, что в 2021 году в отделение на работу был принят один специалист. В текущем году в штат планируется взять ещё одного анестезиолога-реаниматолога.
Напомним, ранее Простов рассказал, что из-за нехватки кадров медикам приходится оставаться на работе по 6-9 часов после суточных дежурств и предупредил о неизбежном снижении качества оказания медпомощи, если ситуация не изменится.
Справка: отделение анестезиологии и реанимации клинической больницы — самое крупное в области. В год через него проходят 700 человек, за этот же период врачи вводят в наркоз около 4 тысяч пациентов.
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