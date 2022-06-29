Кострома, 29 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области прокомментировал заявление главы отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы имени Королёва Андрея Простова о нехватке специалистов. Свою позицию чиновники представили ИА REGNUM.

Больница им. Королева

Они согласились с медиком в том, что в отделении образовался дефицит врачей и указали, что администрация учреждения ведёт работу по решению этой проблемы «на постоянной основе», размещая вакансии в интернете.

«В отделении анестезиологии-реанимации работает 12 врачей. По штатному расписанию в отделении 21 ставка, включая заведующего. Коэффициент совместительства составляет 1,6. Администрацией больницы проводится работа по привлечению кадров на постоянной основе. Размещены вакансии на популярных интернет-сайтах», — прокомментировали в департаменте.

Также чиновники указали, что в 2021 году в отделение на работу был принят один специалист. В текущем году в штат планируется взять ещё одного анестезиолога-реаниматолога.

Напомним, ранее Простов рассказал, что из-за нехватки кадров медикам приходится оставаться на работе по 6-9 часов после суточных дежурств и предупредил о неизбежном снижении качества оказания медпомощи, если ситуация не изменится.